Câmara de Fortaleza diz que exonerações de assessores foram feitas a pedido dos vereadores

Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em resposta ao O POVO nesta quinta-feira, 24, informou que as 24 exonerações de assessores parlamentares registradas em gabinetes de vereadores da Casa foram de responsabilidade dos respectivos mandatos. Em nota, o Legislativo ponderou que a CMFor apenas homologa as solicitações, "não interferindo nas indicações ou substituições, em cumprimento à Resolução nº 1.497/1997, no artigo 3º". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "No período registrado, dez titulares de mandatos solicitaram, por iniciativa dos próprios gabinetes, alterações na equipe de assessoria parlamentar, conforme descrito abaixo. A Mesa Diretora reafirma que não interfere nas trocas solicitadas pelos gabinetes", acrescentou.

As exonerações constam na edição do último dia 17 do Diário Oficial do Município. Contudo, a Câmara informou que as solicitações de desligamento ocorreram entre os meses de setembro e outubro deste ano. Entenda Pelo menos 180 servidores públicos foram demitidos da Prefeitura de Fortaleza e da Câmara Municipal. As exonerações constam em edição do Diário Oficial do Município e ocorreram em meio à campanha de segundo turno das eleições na capital cearense. Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura negou relação com o pleito. "As nomeações e exonerações de cargos de confiança são discricionárias da administração pública", complementou em resposta na última sexta-feira, 18.

No caso do Executivo, foram contabilizadas 156 exonerações de cargos comissionados. Outras duas pessoas foram realocadas para pastas diferentes. Mais duas chegaram a ser desligadas, mas, no mesmo documento, são excluídas do atos que determinavam a exoneração. No Legislativo, foram detectadas 24 demissões de assessores parlamentares vinculados a gabinetes de vereadores e uma de comissionada do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider. No mesmo Diário Oficial são notadas trocas de assessores parlamentares de gabinete. Ao todo, 18 desses servidores migraram do trabalho com o vereador licenciado Dr. Elpídio (PDT), secretário municipal da Cultura e irmão do prefeito José Sarto (PDT), para o vereador Didi Mangueira (PDT). Enquanto outros 16 deixaram Mangueira e foram nomeados no gabinete de Raimundo Filho (PDT).

Confira abaixo: Jorge Pinheiro (PSDB) Solicitou a exclusão de 1 assessora parlamentar

Data: 27/09/2024 Carlos Mesquita (PDT)



Solicitou a exclusão de 2 assessores parlamentares

Data: 30/09/2024 Eudes Bringel (PSD) Solicitou a exclusão de 1 assessora parlamentar

Data: 09/10/2024 Fábio Rubens (PDT) Solicitou a exclusão de 6 assessores parlamentares

Data: 09/10/2024 Cônsul do Povo (PSD)