Dia do Servidor Público é feriado? Veja quando acontece e se é folga

O Dia do Servidor Público no Brasil não é um feriado de âmbito nacional . A data é categorizada como um ponto facultativo.

Com essa mudança, os servidores públicos estaduais destes estados terão o ponto facultativo acompanhado do feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro. Já Mato Grosso do Sul adiou para 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República, que ocorre em uma sexta-feira.

No âmbito federal, contudo, não houve pronunciamento do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o adiantamento. Ou seja, ainda será celebrado na data original, no dia 28 de outubro.

Dia do Servidor Público no Ceará

No Ceará, tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura de Fortaleza anteciparam a comemoração para a segunda-feira, 21.