Concurso da Polícia Penal do Ceará terá resultado de teste publicado; veja

Anteriormente, os candidatos precisaram ser aprovados no de aptidão física , divulgados no último dia 11 de outubro.

O concurso da Polícia Penal do Ceará terá o resultado preliminar do teste de avaliação psicológica publicado nesta quarta-feira, 23, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Já as inscrições ocorreram até o dia 24 de junho e as provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 14 de julho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os salários podem chegar a R$ 6.149,78 com as gratificações.

Além disso, para participar, o candidato precisava ter ensino médio completo, idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino).