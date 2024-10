Inscrições para concurso de professor na Unilab acabam nesta segunda, 21

As inscrições do concurso para o provimento do cargo de professor Assistente A do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) acabam nesta segunda-feira, 21.

O certame visa o preenchimento de uma vaga. O candidato deve possuir graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Teleinformática, Engenharia de Computação ou Engenharia de Controle e Automação, e mestrado em Engenharias.