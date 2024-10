Veja como praticar corrida sem prejudicar a saúde

A corrida é uma das atividades físicas mais recomendadas para quem busca melhorar a qualidade de vida, devido aos diversos benefícios para a saúde física e mental, como a prevenção de doenças cardiovasculares, o fortalecimento dos ossos e o combate à ansiedade e à depressão. No entanto, sua prática exige atenção a vários aspectos fundamentais para garantir que o exercício seja realizado de maneira adequada e segura.

“A primeira questão a salientar aos corredores iniciantes é com relação à vestimenta; muitas vezes são utilizadas roupas inadequadas ou tênis inadequados para corrida. O segundo erro mais frequente é a falta de estratégia para os treinos, que a gente vê com muita frequência no consultório e que leva a lesões”, afirma o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva.

Segundo ele, esses pequenos erros podem afetar a saúde. “Se a pessoa está acima do peso, ela deve primeiro adequar o peso para depois praticar uma atividade de impacto. Outro erro frequente é não fazer condicionamento físico de base, como musculação, e não ter o hábito de fazer alongamento. Também é muito comum a falta de estratégia nos treinos, como correr todos os dias. É necessário ter dias de intervalo”, acrescenta o médico.