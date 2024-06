Data center da Scala na Praia do Futuro terá lançamento de pedra fundamental

Previsão da Scala é de entrega do data center de Fortaleza ainda neste ano Crédito: Reprodução/Scala Data Centers

A Scala Data Centers anunciou para o próximo dia 25 de junho evento para lançamento da pedra fundamental de seu equipamento no Ceará. A empresa realiza seu primeiro investimento em planta no Nordeste. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Localizado na Praia do Futuro, o equipamento faz parte da estratégia de expansão no mercado nacional e chegada no Nordeste. A Scala é uma plataforma latino-americana de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale.