Conveniência em condomínios: minimercados autônomos suprem demanda e valorizam empreendimentos

A DiCasa Homemarket permite aos clientes compra de maneira rápida e sem intermediários. Empresa estará no Expomarket Condomínios 2024. Crédito: Divulgação

Desde que o home office e os regimes de trabalho híbrido tornaram-se parte do dia a dia, a demanda por produtos de conveniência só cresce. É nesse contexto que os minimercados autônomos estão emergindo, solução cada vez mais procurada por condôminos que buscam praticidade e comodidade sem precisar ir muito longe. O modelo de negócio atende às necessidades de moradores de condomínios e de colaboradores de empresas de médio porte, mas não só. Desejados pelo público, esses espaços de conveniência valorizam os imóveis e aumentam seu valor, tanto simbólico quanto de mercado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com uma pesquisa Tendências de Moradia 2023, da DataZap, a presença de um minimercado é um fator decisivo para 30% dos consumidores na hora de escolher um imóvel para compra ou locação. Além disso, a pesquisa revelou que Minimercado é o terceiro item mais desejado na aquisição ou locação de um imóvel, atrás apenas de espaços para delivery e para animais de estimação.

A DiCasa Homemarket, empresa cearense fundada em 2023, está na vanguarda deste segmento. Com operação em Fortaleza, a DiCasa é especializada em montar minimercados para condomínios residenciais e empresariais, proporcionando uma experiência de compra prática e autônoma aos seus usuários. Leia Mais | Condomínio com alta taxa de inadimplência? Saiba o que fazer Em busca de se aproximar ainda mais do mercado e entender necessidades específicas do setor condominial, a DiCasa é uma das patrocinadoras da 4ª edição do Expomarket Condomínios, feira organizada pelo O POVO e O POVO CBN que ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro.

Leia Mais | Feira conectará fornecedores e síndicos de condomínios no RioMar FortalezaExemplo prático O modelo de negócio "Grab and Go" da DiCasa Homemarket é caracterizado pela automação completa, permitindo que os clientes realizem suas compras de maneira rápida e sem a necessidade de intermediários. A empresa se diferencia no mercado por manter a eficiência e reduzir os riscos de desabastecimento ou desvios. Além disso, ela se sobressai pela abordagem integral na gestão dos minimercados.

“Nossas câmeras de segurança monitoram 24 horas por dia o ambiente e nosso sistema permite previsibilidade para as reposições de itens que estão com baixo estoque e também detecção de possíveis desvios de estoque, com equipe para controle diário”, afirma Thiago Mariz, CEO da empresa. “Nosso maior diferencial é que a empresa é 100% responsável não só pela implantação da operação no condomínio, mas pela tecnologia desenvolvida e disponibilizada. Somos também responsáveis 100% pela logística de reabastecimento, com monitorização constante dos estoques, criação da rotina de abastecimento personalizada para cada condomínio, com equipe própria”, complementa Israel Maia, o sócio e diretor de expansão. Desde a instalação até a operação diária, passando pelo relacionamento com os clientes e a manutenção da satisfação dos moradores e colaboradores, a empresa é totalmente responsável pelo ciclo completo de serviços, sem custo adicional para os condomínios.

Exponha sua empresa no ExpoMarket Condomínios! Se você é um fornecedor do mercado condominial, você não pode ficar de fora! Entre em contato pelo WhatsApp: (85) 9 9759 3984 ou pelo e-mail: [email protected], converse com um consultor de negócios e conheça as diversas formas de participação no evento. Serviço

O quê: Expomarketing Condomínios 2024

Quando: 25 e 26 de outubro de 2024

Horário: sexta-feira de 10h até 21h; sábado de 10h até 19h

Onde: Shopping Riomar Fortaleza, Piso L3 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Inscrições para o público: expomarketcondominios.com.br

Conheça mais sobre os serviços da DiCasa e explore a possibilidade de implementar um minimercado autônomo em seu condomínio!

Site: https://dicasahomemarket.com

WhatsApp: (85) 99452-0203

Instagram: @dicasahomemarket