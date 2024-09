Medidas para estimular o setor imobiliário impulsionam mercados de ações na China

Mas desde 2020, Pequim reforçou o acesso ao crédito para promotores imobiliários, o que levou gigantes do setor, como Evergrande ou Country Garden, à beira da falência.

O setor imobiliário e de construção representa há muito tempo mais de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) da China.

Novas medidas na China para estimular o setor imobiliário, aliviando as restrições à compra de casas nas grandes cidades, fizeram os mercados de ações da segunda maior economia do mundo disparar nesta segunda-feira (30).

As obras inacabadas, a desaceleração econômica e a queda dos preços, que desvalorizam os imóveis, dissuadiram desde então os chineses de investir em construção.

Para estimular o setor, várias megacidades chinesas anunciaram no domingo uma flexibilização das restrições locais à compra de casas.

Na cidade de Guangzhou, no sul do país, com quase 19 milhões de habitantes, um indivíduo não podia comprar legalmente mais de duas casas para evitar a especulação imobiliária durante os anos de bonança.