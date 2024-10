Governo quer estender crédito consignado a trabalhadores da iniciativa privada

O presidente da República disse que o assunto está sendo discutido entre os ministérios do Trabalho e da Fazenda

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 11, que seu governo quer estender o crédito consignado a trabalhadores da iniciativa privada. A entrevista exclusiva foi concedida ao jornalista Jocélio Leal na Rádio O POVO CBN.

Se isso acontecer, segundo ele, essas pessoas não precisarão recorrer ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - o mecanismo desagrada ao atual governo.

"Temos dois debates hoje. Tem o saque-aniversário do Fundo de Garantia, que é uma coisa que está causando um certo problema na poupança do FGTS, mas a gente tem noção de que não pode acabar, porque vai mexer com muita gente."