Lula diz que repasses a prefeitos continuarão independentemente do partido político

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 11, que continuará os repasses para prefeituras independentemente do partido político. A entrevista exclusiva é concedida ao jornalista Jocélio Leal na Rádio O POVO CBN.

"O fato do prefeito não ser do PT, ser do PSD, ser do PMDB, pra mim não faz nenhuma diferença. Eu vou tratar ele com o respeito que eu tenho pelo mandato que ele adquiriu e vou tratar com respeito ao povo. Sempre foi assim e continuará sendo assim."

Além disso, explicou que o prefeito que dá o primeiro passo no atendimento das políticas públicas da sociedade brasileira como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e as obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).