Mais de 2 mil sites de bets começam a sair do ar; Anatel já notificou operadoras

A partir desta sexta-feira, 11, empresas telefônicas devem retirar do ar os sites de apostas não autorizados a operar no Brasil. Ao todo, de acordo com o Ministério da Fazenda, mais de 2 mil domínios serão bloqueados.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a notificar as prestadoras de serviços nessa quinta-feira, 10. Apenas 213 bets de 96 empresas podem atuar normalmente até o dia 31 de dezembro. Outras 18 possuem somente permissões estaduais.

Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o tempo para a execução do bloqueio dependerá das medidas empregadas pelas prestadoras, conforme suas especificidades.