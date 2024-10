"Temos que nos preocupar com a previdência dos motoristas de Uber", diz Lula

Conforme explica o presidente da república, embora a categoria não queira ter carteira assinada, há um desejo por ser autônomo com direitos

Conforme explica o presidente da república, embora a categoria não queira ter carteira assinada, há um desejo por ser autônomo com direitos, por isso, a preocupação com a previdência social.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta sexta-feira, 11, que uma das questões do Governo Federal é a previdência dos motoristas de aplicativos , como Uber e 99 Pop. A entrevista exclusiva foi concedida ao jornalista Jocélio Leal na Rádio O POVO CBN .

"Tudo isso na perspectiva de melhorar. Mas nem de longe a gente está pensando em fazer com que ele deixe de ser o profissional que ele quer ser."

Assim, ressaltou o projeto de lei no Congresso Nacional, criado para regularizar a jornada de trabalho dos motoristas de aplicativos, com limitação da quantidade de horas.

Além disso, reforçou que, caso o indivíduo queira trabalhar por conta própria, há o Programa Acredita, iniciativa de crédito com taxas de juros diferenciadas para pequenos empreendedores.

"Vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse País para pequenos empreendedores porque, na verdade, a gente quer que a pessoa viva, que a pessoa vença. E se o cara tem vontade de vencer por conta própria, que vença."

Nesse sentido, afirmou que o papel do governo é dar apoio para o público-alvo. Mas, para isso, o PT precisa construir esse discurso e saber falar da mudança substancial no mundo do trabalho.