Lei de incentivo à inovação e à pesquisa é sancionada no Ceará; entenda

O documento da Lei foi despachado no Palácio da Abolição e deve ser divulgado no DOE ainda nesta segunda, 7 Crédito: Thaís Mesquita/O POVO

Nova Lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Ceará foi sancionada nesta segunda-feira, 7, pelo governador Elmano de Freitas (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O documento, que foi despachado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda hoje, dia 7 de outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o executivo, o objetivo dessa nova medida é “facilitar o acesso a incentivos em pesquisa e tecnologia, impulsionando a geração de empregos, o desenvolvimento econômico e a competitividade do Ceará no mercado nacional e internacional”.