Inscrições para Salão do Inventor estão abertas no Ceará; veja

O concurso Salão do Inventor, que possui o objetivo de divulgar projetos inovadores no Ceará, está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Ao todo serão selecionados 20 projetos que serão apresentados na Feira do Conhecimento, em Fortaleza.

A participação no concurso não requer faixa etária ou formação específica. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponibilizado no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), órgão do governo do Estado responsável pela iniciativa.

Na inscrição é necessário enviar um resumo com no mínimo 30 e no máximo 40 linhas, no qual o candidato deve colocar “o problema que se propõe resolver, ou resolvido, o método aplicado, a solução encontrada”.