Concurso da Prefeitura de Santa Quitéria encerra inscrições nesta terça, 8

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Santa Quitéria, município distante 222 quilômetros de Fortaleza, para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito, se encerram nesta terça-feira, 8. Ao todo, são ofertadas 72 vagas, dentre imediatas e de cadastro reserva.

Os salários base são de R$ 1.412. As oportunidades são para ensino médio. Além disso, vale destacar que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Para participar do concurso os interessados devem se inscrever no site do Instituto Consulpam, e realizar o pagamento da taxa de R$ 100. Veja mais informações no edital.