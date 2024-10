Concurso Unificado: resultado será divulgado nesta terça, 8; veja

Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderão ser consultadas pelos candidatos, a partir das 10h, desta terça-feira, 8.

Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, por decisão liminar da justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça.

O resultado poderá ser acessado na área do candidato, no site do CPNU, mesmo local em que foi realizada a inscrição.