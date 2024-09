Provas para ingresso nas primeiras turmas do ITA Ceará devem acontecer em outubro e novembro

As primeiras turmas do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará deve começar em 2025. A seleção para ingresso deve acontecer ainda este ano. As provas de conhecimento geral serão aplicadas no próximo dia 13 de outubro em 25 cidades do País. As provas de conhecimentos específicos serão aplicadas de 5 a 8 de novembro.

A informação foi divulgada durante assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa das obras de implantação do campus no Estado, na tarde desta quinta-feira, 19, no Palácio da Abolição.

A expansão permitirá que o ITA Ceará ofereça os cursos de Engenharia de Energia e de Engenharia de Sistemas, sendo 25 vagas para cada. Os estudantes da primeira turma deverão cursar os dois primeiros anos (ciclo básico) no Campus São José dos Campos, em São Paulo, antes da concretização do campus em Fortaleza. A partir do terceiro ano da graduação, as aulas passarão a ser ministradas no novo campus do Ceará.