Concurso da Câmara Municipal de Aquiraz encerra inscrições nesta terça, 8

Ao todo, são ofertadas 76 vagas, dentre imediatas e de cadastro reserva, para candidatos com fundamental incompleto e completo, ensino médio completo e ensino superior completo

As inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Aquiraz, município distante 30 quilômetros de Fortaleza, se encerram nesta terça-feira, 8. Ao todo, são ofertadas 76 vagas, dentre imediatas e de cadastro reserva.

Os salários podem chegar a R$ 3.650, a depender do cargo e da carga horária. As oportunidades são candidatos com fundamental incompleto (24), fundamental completo (4), ensino médio completo (32) e ensino superior completo (16).

Para participar do concurso os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe), e realizar o pagamento da taxa, cujo valor depende da escolaridade, até esta quarta-feira, 9.