Concurso Dataprev com salário de até R$ 9,1 mil encerra inscrições nesta quinta, 3

Para participar do concurso os interessados devem se inscrever no site banca organizadora , Fundação Getulio Vargas (FGV), e realizar o pagamento da taxa, cujo valor depende da escolaridade, até esta sexta-feira, 4 de outubro.

Nível médio: R$ 80



Nível superior: R$ 100

As oportunidades são de nível médio, para os cargos de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e de nível superior, para os cargos de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

No caso das vagas em Fortaleza, todas são para o cargo de analista, que exige nível superior. As especialidades são: analista de negócios de TI, arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica, desenvolvimento de software, inteligência da informação e administração e governança.