Concurso elege melhor restaurante a quilo do CE; veja concorrentes

Com o tema "É comer, gostar e votar", a 8ª edição do concurso "O Quilo é Nosso" acontece entre os dias 17 a 27 de setembro

A 8ª edição do concurso “O Quilo é Nosso”, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), inicia nesta terça-feira, 17, em todo o Brasil.

No Ceará, oito restaurantes participam do evento, sendo sete em Fortaleza e um em Juazeiro do Norte. O evento irá até o dia 27 de setembro.

Em parceria com o Mundo Mesa, este ano o concurso celebra os 40 anos da comida a quilo no País, trazendo a temática “É comer, gostar e votar”. Os estabelecimentos participantes estarão concorrendo ao prêmio de “Melhor Restaurante de Comida a Quilo do Brasil”.