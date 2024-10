Atlântico Experience: futuro da inovação, educação e tecnologia

O evento acontece no dia 17 de outubro com uma Feira de Negócios aberta ao público

O Instituto Atlântico realiza no dia 17 de outubro, o Atlântico Experience, um evento que promete grandes nomes da inovação, tecnologia e educação para discutir tendências e caminhos para o futuro do Brasil. O evento faz parte da Semana da Inovação, e contará com painéis exclusivos para convidados, das 13h às 17h, e uma Feira de Negócios aberta ao público, a partir das 17h30.

Com o Brasil em crescimento no cenário global de inovação – o país já ocupa a 54ª posição no Índice Global de Inovação e deve atingir um mercado de software de US$ 13,3 bilhões até 2025, segundo o Gartner – nesta primeira edição do Atlântico Experience, serão abordados temas estratégicos como Inteligência Artificial, Inovação Aberta, e Educação Data-Driven, conectando universidade, educação executiva, mercado e startups, sendo um espaço essencial para acelerar esse avanço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Atlântico Experience surge como um ponto de encontro para mentes inovadoras que estão definindo o futuro da tecnologia no Brasil. Estamos confiantes de que será um marco no calendário de inovação do nosso Estado, estimulando debates que trarão impactos reais para o mercado”, afirma Andrea Nery, coordenadora de Marketing e Comunicação do Instituto Atlântico.