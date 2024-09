IR 2024: pagamento do último lote é liberado; saiba como receber

Para saber se a sua restituição estará disponível neste lote, você deve acessar a página da Receita e clicar em "Meu Imposto de Renda" Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os residentes no Rio Grande do Sul que regularizaram a declaração em julho entraram na lista de prioridades. No mês passado, 47.238 contribuintes gaúchos receberam restituição, inclusive de exercícios anteriores. Em relação à lista de prioridades, estão distribuídos da seguinte forma: Chave Pix ou Declaração pré-preenchida: 201.381 contribuintes

Não prioritários: 106.289 contribuintes

Residentes do Rio Grande do Sul: 86.570 contribuintes

Idosos entre 60 e 79 anos: 75.686 contribuintes

Maior fonte de renda do magistério: 23.180 contribuintes

Idosos acima de 80 anos: 11.188 contribuintes

Deficiência física ou mental ou moléstia grave: 6.731 contribuintes Malha fiscal De março a 22 de setembro deste ano, a Receita Federal recebeu 45.481.689 declarações do IRPF 2024, ano-base 2023. Desse total, 1.474.527 declarações estão retidas em malha fiscal, o que corresponde a 3,2% do total de declarações recebidas.

Do total de declarações retidas em malha fiscal, 71% (1.047.503 declarações) referem-se a contribuintes que pleiteiam restituição de Imposto de Renda. Em 27% (394.679 declarações), os contribuintes apuraram Imposto de Renda a pagar. Já em 2% das declarações retidas (32.345 declarações), os contribuintes apuraram saldo zero, ou seja, nem a restituir nem a pagar. Além disso, 33.289 contribuintes que declararam residência no Ceará, estão em malha fiscal. Os principais motivos de retenção em 2024 são:

57,4% - Deduções: As despesas médicas são o principal motivo de retenção, correspondendo a 51,6% do total de retenções

27,8% - Omissão de rendimentos: Inclui rendimentos não declarados pelos titulares das declarações ou por seus dependentes

9,4% - Diferenças no Imposto Retido na Fonte (IRRF): Diferença entre os valores declarados pelos contribuintes e os informados pelas fontes pagadoras na Dirf

2,7% - Deduções de incentivo: Inclui doações a fundos de apoio à criança, adolescente e idoso, incentivo ao esporte e cultura, e doações feitas durante o mesmo ano da entrega da DIRPF

1,6% - Rendimentos Recebidos Acumuladamente: Diferenças entre as informações declaradas e as fornecidas pelos responsáveis pelo pagamento

de rendimentos na Dirf

1,1% - Imposto de Renda pago durante o ano de 2023: Diferença entre o valor de imposto pago declarado na DIRPF e os valores registrados nas bases da Receita Federal, como carnê-leão e imposto complementar IR 2024: o que fazer se você não receber a restituição? Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição?

Caso o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".