BB Investimentos inicia cobertura da Eletrobras com recomendação de compra

O BB Investimentos informou nesta quinta-feira, 27, que iniciou a cobertura de Eletrobras, "a maior geradora e transmissora de energia elétrica do Brasil e da América Latina e uma das maiores do mundo", segundo relatório do banco. De acordo com o BB, a companhia privatizada em junho de 2022 tem preço-alvo de R$ 51,10 no fim de 2025, contra R$ 34,65 do fechamento da quarta-feira, 26, e potencial de pagar dividendos no longo prazo.

"Assumimos, por ora, o percentual mínimo obrigatório de distribuição de dividendos, de 25% do lucro líquido, dado que o foco inicial da gestão está na reestruturação corporativa, societária e financeira, bem como na retomada da expansão dos ativos, mas entendemos que naturalmente esse porcentual deve aumentar uma vez que os segmentos de atuação da empresa são fortes geradores de caixa", disse o BB Investimentos.

O banco destacou os investimentos da Eletrobras, além dos ativos consolidados já operacionais, com destaque para as seis linhas de transmissão licitadas em leilões realizados entre 2022 e o primeiro semestre de 2024, que somam aproximadamente R$ 6 bilhões em investimento e agregam por volta de R$ 540 milhões de receita após entrada em operação.

"Também consideramos R$ 3 bilhões de investimentos em reforços na transmissão nos próximos cinco anos, agregando receita anual de R$ 370 milhões ao longo deste período. Na geração, só consideramos investimento em 2024, de R$ 800 milhões, para finalização dos parques eólicos Coxilha Negra e Casa Nova até o fim do ano", explicou o BB Investimentos.