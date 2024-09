Santander inicia atendimento a servidores municipais de Fortaleza; saiba o que muda

Novo gestor da folha de pagamentos da Prefeitura da capital e do instituto de Previdência do Município , a partir do mês de dezembro os servidores receberão seus salários pelo banco.

No dia do atendimento, o servidor deve levar comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). Além disso, o Santander também fará a atualização cadastral de todos os profissionais.

“Como novos gestores da folha de pagamento dos servidores de Fortaleza, iremos ajudar os funcionários municipais na construção de um relacionamento de longo prazo e fomentar a economia local, sejam pessoas físicas ou empreendedores”, afirma Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil e responsável pela Rede Nordeste do banco.

No local do atendimento, os trabalhadores poderão participar de palestras gratuitas sobre investimentos, planejamento familiar, cenário econômico e negócios internacionais.

De acordo com o Santander, funcionários públicos vão ganhar desconto na contratação do seguro de automóvel, cartão de crédito com possibilidade de descontos em ações culturais, gastronômicas e esportivas, como também uso no exterior, além de outras condições diferenciadas nos demais serviços e produtos do banco.

Contrato com a Prefeitura de Fortaleza

O Banco Santander venceu o leilão para operar com exclusividade a folha de pagamentos dos servidores municipais de Fortaleza.

A proposta vencedora do banco foi de R$ 160 milhões, valor que será destinado ao Tesouro Municipal. O montante foi menor do que o último leilão com o Banco Bradesco em 2019, cujo valor foi de R$ 290 milhões.