Aneel eleva nível da bandeira tarifária e conta de luz vai subir

Com a decisão da Aneel, a conta de luz no próximo mês terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o que significará um aumento em relação a setembro, que está sob bandeira vermelha patamar 1 (cujo acréscimo é de R$ 4,46 a cada 100 kWh).

Os fatores citados pela Aneel para o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 foram: risco hidrológico o aumento do chamado Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor da energia elétrica calculado para ser produzida em determinado período. Na prática, as previsões de baixa afluência (chuvas) para os reservatórios das hidrelétricas e a elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro levaram a esse aumento do PLD.

Estimativas apresentadas na semana passada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já apontavam que o PLD de outubro deveria superar os R$ 500 por megawatt-hora (Mwh).

A partir de abril de 2022, houve uma sequência de bandeiras verdes (sem custos adicionais à conta de luz) para o consumo de energia, que foi interrompida em julho deste ano com o acionamento da bandeira amarela. Em agosto, houve novamente bandeira verde, que neste mês subiu para vermelha patamar 1.