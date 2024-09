Feira online reúne 2,5 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência

Do total de vagas, 114 são para o Nordeste. As oportunidades são para 100 companhias diferentes e são para diversas áreas, níveis e cargos

Para se inscrever, os candidatos interessados podem se cadastrar gratuitamente no site da feira , no qual deverão informar dados pessoas, profissionais e referentes a deficiência.

A feira, que acontece em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, começou nessa terça-feira, 17, e assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes.

Na edição de 2023, dos candidatos inscritos, 48,34% possuíam ensino superior e 23,03% pós-graduação. O que, de acordo com a startup, demonstra uma maior parte com qualificação elevada, "fator relevante ao planejar estratégias de recrutamento e seleção".

Inclui PcD

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas que vivem com algum tipo de deficiência têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e acesso à educação.

Desta forma, a feira Inclui PcD, que está em sua quinta edição, surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia, que foram ainda maiores para os indivíduos que possuem alguma deficiência.

Egalite

A feira foi criada pela startup Egalite, que é uma empresa que atua há 14 anos promovendo conexão, capacitação e inclusão das pessoas com deficiência frente ao mercado de trabalho.