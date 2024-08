Uso irregular de estacionamento para idosos e PcD é fiscalizado em Juazeiro

Em Juazeiro do Norte, as denúncias recentes relatam irregularidades na ocupação das vagas. O uso inadequado estaria ocorrendo nos estacionamentos de um shopping e nas Praças Padre Cícero, José Ilânio Couto Gondim e do Giradouro.

O uso indevido das vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência configura a infração prevista no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. O infrator está sujeito à aplicação de penalidade por infração gravíssima, multa e remoção do veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobrou que a Prefeitura de Juazeiro do Norte fiscalize estacionamentos para garantir vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência na última quarta-feira, 7. O MPCE é responsável por garantir que os órgãos promovam a fiscalização adequada.