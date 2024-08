Musical em homenagem a Erasmo e Roberto Carlos chega em Fortaleza

Músicas de Erasmo e Roberto Carlos ganham releitura em espetáculo musical no Teatro Dragão do Mar

Erasmo Carlos e Roberto Carlos , dois dos grandes nomes da música brasileira, vão ser homenageados em um espetáculo nesta sexta-feira, 23, no Teatro Dragão do Mar. Realizado pelo Nu’zs Duo, formado pelos artistas Max Silva e Marcê Porena, a apresentação tem início às 20 horas.

Na apresentação na Capital, os músicos preparam um repertório especial com músicas que contenham a palavra “amor” em suas composições. Das 17 canções, o público pode aguardar apresentações de “Eu te Amo, Te Amo, Te Amo”, “Além do Horizonte”, “Gente Aberta”, e outros sucessos atemporais.

Os ingressos para o musical “Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo” em Fortaleza estão à venda no site Sympla e na bilheteria presencial do Teatro Dragão do Mar, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).

Espetáculo Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo