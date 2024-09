Grupo automotivo abre mais de 150 vagas de emprego em Fortaleza

O próximo Plantão Novos Talentos do Grupo Carmais será realizado neste sábado, 21, das 8h até às 16h na unidade Nossamoto Matriz, localizada no Centro de Fortaleza. Ao todo são mais de 150 oportunidades, entre estágio, aprendiz e efetivo.

Para participar, os candidatos devem comparecer no dia e horário estabelecidos, munidos de currículo atualizado, comprovante de endereço e documentos de identificação. As vagas abrangem as marcas que fazem parte do portfólio do grupo e são para a área de vendas (60), pós-venda (50) e de serviços (40).

Durante o evento será realizado o recrutamento e a seleção dos entrevistados. As oportunidades, em sua maioria, são efetivas para contrato imediato, porém também há vagas para cadastro reserva, estagiários, aprendizes e pessoas com deficiência (PcD).