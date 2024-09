Centec oferece mais de mil vagas para cursos gratuitos no Ceará

Estão sendo oferecidos cursos nas modalidades presencial e online. Crédito: FÁBIO LIMA

Estão abertas inscrições para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Ao todo são cerca de 1.085 vagas nas modalidades presencial e online. As turmas irão começar a partir do dia 16 de setembro e estão disponíveis em 24 municípios do Ceará. A carga horária da formação varia entre 40 e 220 horas, com aulas teóricas e práticas. Para participar, o candidato pode se inscrever, para os cursos presenciais, na sede dos CVTs responsáveis pelas turmas e, para os online, na plataforma Centec Academy.