Volante do Fortaleza, cearense Camille é convocada para a seleção brasileira sub-17

Ao site oficial do Fortaleza, Camille expressou as emoções por realizar "o sonho de todo atleta" e a celebração que fez com a família pelo momento.

Volante do Fortaleza , a cearense de 16 anos Camille foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira feminina Sub-17. A lista das 24 atletas listadas para o último período de treinamento na Granja Comary antes do Mundial Sub-17 Feminino foi divulgada na última quinta-feira, 12, pela técnica Simone Jatobá.

"Quando eu descobri que fui convocada chorei muito, falei para a minha mãe, contei para toda a minha família e não consegui acreditar. É o sonho de todo atleta chegar à Seleção Brasileira e eu só tenho a agradecer a toda comissão técnica e ao Fortaleza por acreditar no meu potencial", frisou a jovem.

Conheça Camille

Natural de Fortaleza, Camille defende as Leoas desde 2022, quando chegou ao time com 14 anos. De lá para cá, ela participou com o time do Campeonato Brasileiro Sub-20, do Cearense Sub-17 e da primeira edição da Copinha Feminina.

Na atual edição do Cearense Sub-17, Camille tem atuado como zagueira. O time está atualmente na semifinal, onde enfrentará o Movimenta no próximo sábado, 21, às 15h30min, no Romeirão. Na primeira fase do certame, as Leoas somaram dez pontos em quatro jogos, com três vitórias e somente um empate.