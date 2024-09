Investimentos estaduais crescem 138,2% no 1º semestre; aponta governo

No terceiro bimestre de 2024, o crescimento registrado foi de 29,63% na comparação com o terceiro bimestre de 2023 e de 164,36% na comparação com igual período de 2019

O volume de investimentos realizados pelo Governo do Ceará subiu 138,2% no primeiro semestre de 2024, na comparação com período equivalente de 2019, ano de referência anterior à pandemia, passando de R$ 539,44 milhões para R$ 1,28 bilhão.

Já se comparado com os primeiros seis meses de 2023, quando o valor foi R$ 756,46 milhões, o aumento foi de 69,86%. Os dados constam em publicação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Boa parte desse montante foi investido no terceiro bimestre (maio e junho), mais precisamente R$ 669,43 milhões, conforme detalha o Enfoque Econômico (Nº 282 – Agosto) - Avaliação de Execução Orçamentária do Governo do Estado do Ceará.