Fortaleza é a 4ª cidade do Brasil mais procurada para viagens no 2º semestre; veja

De acordo com a plataforma, as passagens para o Ceará tiveram uma redução de 4% no seu valor, se comparado com 2023

Fortaleza fica na quarta posição do ranking das cidades do Brasil mais procuradas para viagens no segundo semestre de 2024. A Capital ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, que ocuparam as três primeiras colocações, respectivamente.

Os dados são do Kayak, que é um buscador que compara os preços, como de passagens aéreas e das hospedagens com os valores cobrados em outros sites. De acordo com a plataforma, as passagens para o Ceará tiveram uma redução de 4% no seu valor, se comparado com 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A secretaria do turismo do Estado, Yrwana Albuquerque, explica que o destaque do Ceará entre os destinos do Brasil mais procurados para turismo ocorre por causa de sua localização, com muitas belezas naturais, e dos investimentos realizados para sua promoção, com, por exemplo, a contratação e a capacitação de agentes que comercializam o destino para os turistas.