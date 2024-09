88% das mulheres do Ceará assumiram trabalhos domésticos; homens foram 68%

A diferença percentual entre os gêneros no Estado ficou em 20 pontos nos afazeres domésticos e de mais de 14 nos de cuidados com pessoas, segundo o Ipece

As mulheres cearenses assumiram muito mais trabalhos domésticos e de cuidados com pessoas do que os homens no Estado.

Enquanto 88% delas que tinham 14 anos ou mais de idade realizaram alguma atividade de afazer doméstico no próprio domicílio, esse percentual chegou a ser de apenas 68% para eles.

Uma diferença entre os gêneros observada de 20 pontos percentuais pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), com base no Sistema de Contas Nacionais (SCN) e a partir dos dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).