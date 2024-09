Com investimento de R$ 14 milhões, Unimed Fortaleza inaugura Pronto Atendimento

O hospital funcionará 24h e a capacidade de atendimento mensal será de cinco mil pessoas. No local será prestado atendimento em Clínica Médica e Ortopedia

Além disso, manterá um atendimento de emergência 24h com atendimento médic o especializado em cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia, cirurgia, clínica médica e traumatologia, voltados para casos de alta complexidade.

O local funcionará 24h e a capacidade de atendimento mensal será de cinco mil pessoas . Nele será prestado atendimento em Clínica Médica e Ortopedia, com leitos de medicação e observação, consultórios, sala para pequenas cirurgias , unidade de terapia de urgência e ambulância para transferência em casos de internação.

A cooperativa médica Unimed Fortaleza irá inaugurar novo Pronto Atendimento n a próxima quarta-feira, 18 de setembro . A nova unidade , que está localizada no bairro Aldeota, conta com investimento de R$ 14 milhões .

A nova unidade possui 1.500 metros quadrados e dois andares, além de estacionamento com capacidade de 30 vagas. Sua estrutura é modernizada, “ vislumbrando um atendimento ágil e de alta qualidade para os beneficiários da operadora”, afirma a empresa em nota.

De acordo com o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, a nova unidade faz parte de uma estratégia da empresa, "tanto no que tange à ampliação estrutural como às boas práticas assistenciais".

Unimed Fortaleza

A Unimed Fortaleza foi fundada há 46 anos, no dia 9 de janeiro de 1978, e faz parte do Sistema Nacional Unimed. Atualmente, ela é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e cerca de 4 mil médicos cooperados.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia