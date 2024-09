Fortaleza foi a cidade que mais vacinou contra Covid? Confira checagem do O POVO

Adversários políticos do prefeito José Sarto (PDT) nessa campanha eleitoral em Fortaleza têm quase que conjuntamente o acusado de ter ficado sumido por boa parte da gestão, reaparecendo quando as eleições se aproximaram.

Utilizando como parâmetro os dados do Vacinômetro Covid-19, fornecidos pelo Ministério da Saúde, atualizados em 3/9/2024, Fortaleza tem um total de 12.559.864 doses aplicadas, englobando as diversas vacinas disponibilizadas no período.

Este número coloca a capital cearense como terceira cidade que mais vacinou no país, em números gerais. A campeã é a cidade mais populosa do país, São Paulo/SP, com 38.173.152 doses aplicadas. Em segundo está a cidade do Rio de Janeiro/RJ, com 19.477.774 doses.