Entenda a greve dos bancários do Banco do Brasil no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-09-2024: Condições e movimentação de pessoas no primeiro dia da Greve dos bancários do Banco do Brasil na agência da Osório de Paiva. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Os cearenses se depararam nesta segunda-feira, 16, com as agências do Banco do Brasil sem atendimento no Ceará. Acontece que o Sindicato dos Bancários no Estado não entrou em acordo com a instituição e resolveu declarar greve por tempo indeterminado. A paralisação não atinge apenas os municípios de Iguatu, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha por não estarem na base sindical. No restante, 26 unidades são afetadas na Capital e cerca de 70 em todo o Ceará.

A instituição afirma que "a proposta foi aprovada em diversas assembleias em todo país e algumas regiões ainda estão avaliando". Além disso, acrescenta que os "clientes BB contam com atendimento via App, Internet Banking, Correspondentes Bancários e Central de Relacionamento pelo telefone 4001-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades)". Deflagração da greve foi anunciada no dia 13 Em assembleia híbrida realizada na última quinta-feira, 12 de setembro, 57,93% dos 1.046 bancários participantes votaram a favor da deflagração da greve, iniciada nesta segunda-feira, 16. O aviso foi publicado 72 horas antes, na última sexta-feira, 13.