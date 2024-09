Greve de pilotos perturba tráfego aéreo na Argentina

Uma greve de pilotos da Aerolíneas Argentinas iniciada na sexta-feira, 13, e com duração de 24 horas no Aeroparque Jorge Newbery, o mais próximo do centro de Buenos Aires, perturba o tráfego aéreo argentino neste sábado, 14.

Segundo o jornal La Nación, 319 voos já foram cancelados, afetando diretamente 37 mil passageiros. Como funcionários da estatal de serviços de infraestrutura aeronáutica Intercargo também aderiram à greve, mesmo os voos de empresas menores, cujos pilotos estão trabalhando, foram afetados. Parte dessas aéreas têm transferido voos para o Aeroporto Internacional de Ezeiza, que segue operando.

Os grevistas reclamam por um reajuste de 25%, maior que os 11% proposto pelo governo Javier Milei, que se mostra irredutível a esse respeito. Privatizada nos anos 1990, a Aerolíneas voltou à gestão estatal ainda em 2008.