Nova convenção de bancários é aprovada no Ceará; BB e Caixa seguem em aberto

As propostas de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos bancos privados e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foram aceitas

Com a aprovação, o Sindicato dos Bancários do Estado está autorizado a assinar a CCT, que será válida para todos os funcionários. De acordo com o presidente do sindicato, José Eduardo Marinho, a assinatura deve ocorrer na próxima terça-feira, 10.

A renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), ato jurídico entre os empregadores e empregados para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho , proposta pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), foi aprovada em assembleia virtual com 2.193 votos favoráveis no Ceará.

A votação foi realizada por meio do sistema Vota Bem e durou 24 horas, com início às 20h do dia 4 e término às 20h do dia 5. Ao todo, foram 4.350 votos registrados, incluindo 61 abstenções.

Além da aprovação da CCT, na ocasião, as propostas de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos bancos privados e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) também foram aceitas.

O pleito contou com 1.209 bancários do BNB participando do processo, 930 votaram a favor da assinatura da CCT, contra 266 votos contrários. Dessa forma, o acordo coletivo do Banco do Nordeste será assinado conjuntamente com a Convenção Coletiva de Trabalho.