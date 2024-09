Bancários do Banco do Brasil entram em greve no Ceará à zero hora de segunda, 16

A paralisação não atinge as agências que estão fora da base do sindicato, que compreendem os municípios Iguatu, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha

Os bancários do Banco do Brasil entram em greve por tempo indeterminado no Ceará a partir da zero hora de segunda-feira, 16 de setembro.

A paralisação não atinge as agências que estão fora da base do sindicato, que compreendem os municípios Iguatu (a 388,82 km de Fortaleza), Sobral (233,78 km), Juazeiro do Norte (527,57 km), Crato (538,53 km) e Barbalha (548,30 km).

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, informa que na Capital são 26 unidades afetadas, enquanto que, em todo o Ceará serão "em torno de 70 agências paradas."