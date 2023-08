Banco do Brasil realiza leilão de 1,7 mil imóveis com até 81% de desconto

Repórter no OPOVO

Dentre as propriedades à venda, algumas estão localizadas no Ceará. Valores começam a partir de R$ 21 mil

O Banco do Brasil disponibiliza neste mês de agosto 1,7 mil imóveis à venda em todas as regiões do Brasil. Os descontos na compra podem chegar até 81%. Há ofertas de R$ 21.415 a R$ 18 milhões, entre propriedades rurais, casas e apartamentos residenciais.

Dentre os imóveis à venda no Ceará, está uma casa residencial com dois dormitórios e vaga de garagem em Penaforte no valor de R$ 23.500. Deságio estimado em 73%.

Vinícius Resende, gerente executivo de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do BB, conta que dessa vez foi feita uma seleção diversificada na carteira de imóveis, pensando nos diferentes perfis imobiliários.