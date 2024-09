ExpoCiee oferta palestras e 40 mil vagas de estágio e aprendizagem

A Expo Ciee 2024 será transmitida remotamente. Os interessados poderão acompanhar as palestras diretamente do aplicativo "Expo Ciee", disponível na App Store e na Play Store.

No caso presencial, é necessário realizar a inscrição no portal oficial do evento. Com a inscrição realizada, o participante pode acompanhar as palestras em tempo real, conhecer o perfil dos palestrantes, além de checar datas e horários.

O principal palco, do Banco do Brasil, irá reunir 18 horas de conteúdo, entre questões como entretenimento, educação financeira, carreira e futuro de trabalho.