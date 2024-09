Elmano nomeia 306 profissionais do concurso da Sesa

O governador do Ceará, Elmano de Freita s, nomeou 306 profissionais referentes ao concurso público da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), realizado em 2021.

"Nós temos o compromisso de chamar, dentro do nosso calendário, e estamos publicando hoje esta nomeação. Agora já são 2.760 profissionais convocados”.

A nomeação estará publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, afirma o executivo estadual.

Esta é a sexta convocação desde o início das nomeações, em maio de 2023, e a terceira convocação do concurso da saúde em 2024.

De acordo com o governo estadual, até dezembro serão mil nomeados até o fim deste ano e até 2026, mais de dois mil profissionais ainda devem ser convocados.

Outros pontos destacados

Durante a transmissão ao vivo, Elmano de Freitas destacou a participação no Proenergia Summit 2024, na manhã desta quarta-feira.

“É um evento para discutir temas cruciais na área energética do País, os desafios tecnológicos e as políticas públicas. Muitas questões são importantes neste momento de transição energética do País”, pontuou.