Um mês após acidente, Voepass volta a vender rota Juazeiro do Norte-Fortaleza

A Voepass opera voos no Cariri em parceria com a Latam, que também já disponibiliza a venda de passagens a partir de 27 de outubro; veja preços

As viagens estão disponíveis a partir do dia 27 de outubro , segundo informa o site da empresa.

Um mês após o acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP), a companhia aérea Voepass retomou a venda de passagens para a rota Juazeiro do Norte -Fortaleza.

Partem do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, às 17h45min, e retornam do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes com destino à Capital, às 19h30min.

A companhia manteve a mesma quantidade de frequências que operava antes da suspensão da venda das passagens, no dia 9 de agosto, após o acidente em Vinhedo.

Os bilhetes disponíveis para o fim de outubro custam a partir de R$ 1.393, preço acima do praticado antes da interrupção das atividades.