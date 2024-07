Aeroporto de Juazeiro do Norte tem movimentação de 238 mil passageiros no 1º semestre

Em junho, o crescimento foi de 17,5% em comparação com o mesmo período do ano passado

Os dados são do levantamento realizado pela Aena, administradora do aeroporto .

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte , município localizado a 527,57 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou uma movimentação de 238.106 passageiros no primeiro semestre deste ano.

No número de operações, o valor foi de 693, 21,8% maior em comparação com o ano anterior.

Já no cenário de junho, a movimentação de passageiros teve a marca de 41.567 pessoas, 17,5% superior no comparativo com junho de 2023.

Levantamento nacional

Os 17 aeroportos administrados da Aena no Brasil captaram um crescimento na movimentação de passageiros de 7,2% no primeiro semestre de 2024, no valor total de 20.618.829.

Em junho, o registro foi de 3.371.321, uma alta de 5,6% em comparação ao ano passado.

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve 1,7 milhão de passageiros em junho, uma expansão de 2% em relação a junho de 2023. No acumulado deste ano, o número foi de 10,9 milhões, uma expansão de 7,4%.

Em relação às operações, a marca foi de 235.413 no primeiro semestre, 7,6%, no comparativo com o ano anterior. Em junho, o cenário foi 8,3% maior, com 40.255 operações.

No mês de junho, as maiores altas na movimentação de passageiros entre os aeroportos administrados pela Aena, em relação a junho do ano passado, foram registradas em Campina Grande (53,8%), na Paraíba, Uberaba (39,3%) e Montes Claros (27,8%), em Minas Gerais, Maceió (26,8%), estado de Alagoas e Altamira (25,4%), localizado no Pará.