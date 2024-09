Tripulação do avião da Voepass relatou problema no sistema antigelo antes de acidente Os quatro tripulantes e 58 passageiros morreram no momento da colisão do bimotor com o jardim de uma casa no município de Vinhedo, localizado a 75 km da capital paulista, na pior tragédia aérea em território brasileiro em 17 anos 21:46 | 06/09/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

FORMAÇÃO de gelo é cogitada como causa da queda Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A tripulação do avião que caiu em 9 de agosto no interior de São Paulo com 62 pessoas a bordo relatou um problema no sistema antigelo em condições de "bastante gelo", de acordo com um primeiro relatório oficial revelado nesta sexta-feira (6), mas que ainda não aponta uma causa concreta para a tragédia. A aeronave da companhia aérea Voepass sofreu uma queda livre enquanto viajava de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os quatro tripulantes e 58 passageiros morreram no momento da colisão do bimotor com o jardim de uma casa no município de Vinhedo, localizado a 75 km da capital paulista, na pior tragédia aérea em território brasileiro em 17 anos.

Quase um mês após o acidente, um relatório preliminar apresentado nesta sexta-feira pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) indicou que "houve uma fala extraída por meio do cockpit que um dos tripulantes indicava que havia uma falha no sistema de De-Icing", que evita a formação e acumulo de gelo na aeronave. O copiloto relatou "bastante gelo" um minuto antes do avião começar a perder altitude, explicou o Cenipa, que analisou as duas caixas pretas do avião. A aeronave, da fabricante franco-italiana ATR, modelo 72-500, realizou um voo em "condições de formação de gelo severo", confirmou a investigação.

O avião perdeu quase 4.000 metros de altitude em apenas um minuto. Imagens fortes gravadas do celulares de vizinhos do local do acidente mostraram a aeronave caindo em queda livre. A tripulação em nenhum momento declarou uma emergência. Em coletiva de imprensa, o chefe do Cenipa, brigadeiro Marcelo Moreno, informou nesta sexta-feira que, por enquanto, não foi possível "confirmar" uma falha no sistema antigelo.

"É muito cedo para determinar qual vai ser a linha de investigação" sobre as causas do acidente, acrescentou. Rapidamente após o acidente, especialistas cogitaram a hipótese de que uma formação de gelo nas asas poderia ter afetado a sustentação do avião e contribuído para a queda. Segundo o Cenipa, a tripulação e a aeronave, que voava desde 2010, estavam em dia com todas as normas e certificados necessários. Além disso, o avião "era certificado para voos em condições de gelo" e os pilotos tinham feito "treinamentos específicos" para voar nessas situações.