Plano Safra 2024/2025 de R$ 1,8 bi é lançado e Desenrola Rural segue em estudo

Lançamento do Plano Safra no Ceará Crédito: Thiago Gaspar/Casa Civil/Divulgação

O Ceará terá mais de R$ 1,8 bilhão em crédito rural para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O valor foi anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 10, durante o lançamento do programa, na Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em Fortaleza. Na ocasião, o Governo Federal ainda frisou estudar um Desenrola Rural. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre o Plano Safra, a maior parte dos recursos virá do Banco do Nordeste (BNB), com cerca de R$ 1,3 bilhão, enquanto o restante virá do Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal.

No BNB, o valor é proveniente do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), podendo ser contratado entre julho deste ano e junho de 2025. O montante representa um aumento de mais de R$ 150 milhões em relação ao ciclo anterior (2023/2024). "O nosso desafio é garantir que, com a assistência técnica do Estado do Ceará e a parceria com outras instituições e organizações da sociedade civil, os agricultores familiares possam acessar uma grande parte desses recursos", afirmou Elmano.

Além disso, destacou que o crédito possui uma taxa de juros bastante baixa e oferece um período de carência de dois a três anos, durante o qual os agricultores não precisam pagar as parcelas imediatamente.

"É essencial que os agricultores familiares do Ceará tenham acesso a esse crédito para produzir alimentos, garantindo a segurança alimentar na mesa dos cearenses e melhorando a renda e a qualidade de vida daqueles que vivem no campo."

O destaque deste ano é das mulheres e dos jovens, enquanto estes terão crédito de até R$ 8 mil, aquelas terão de até R$ 15 mil. Por isso, o secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, ressaltou que é crucial que esses jovens se envolvam em atividades agrícolas e trabalhem com seus grupos familiares.

"Estamos comprometidos em acompanhar, junto com os bancos, a elaboração de projetos e a garantia dos investimentos. Este processo é essencial para a sucessão rural, que garante a continuidade do trabalho agrícola por jovens e evita que a juventude se afaste do campo."

Uma das que esperam ser beneficiadas com o crédito é a agricultora Maria Jucineide, de 54 anos. Ela trabalha com o marido, Junior, na Aldeia Lagoa das Bestas, em Caucaia, e foi ao evento para conhecer as propostas e entender melhor o que precisa ser feito para conseguir o auxílio. "Queremos usar o recurso para ajudar nossa etnia, que necessita muito. É um benefício muito importante que está sendo proporcionado, estamos muito agradecidos e contentes com esse apoio, pois ele é fundamental para a nossa comunidade."



No Brasil, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, lançado nacionalmente em julho deste ano, projeta R$ 85,7 bilhões, um aumento de 10% em relação à safra anterior. Destes, R$ 76 bilhões são disponibilizados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um crescimento de 43,3% comparado à safra 2022/2023 e de 6,2% em relação à safra passada. No evento ainda foi assinado termo de cooperação entre a Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará (Ematerce) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e um acordo com o Banco do Nordeste e a SDA. O intuito é ofertar assistência técnica e acompanhamento às demandas dos produtores rurais.