Dupla ateia fogo em veículos da Prefeitura de Tejuçuoca, no Ceará Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Cinco veículos utilizados pela Prefeitura de Tejuçuoca, distante 143 km de Fortaleza, foram incendiados propositalmente por dois homens. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 9, e não deixou ninguém ferido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada para realizar o rescaldo dos veículos. Em vídeo registrado por câmeras de segurança do local é possível ver o momento em que a dupla derrama um líquido inflamável nos veículos, que estão estacionados na garagem da Prefeitura. Em seguida, um dos homens sai e o outro incendeia os carros.

Os automóveis eram utilizados no deslocamento de pacientes que necessitam de hemodiálise e outras consultas médicas na policlínica. Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e realizaram levantamentos no local da ocorrência.