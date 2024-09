Futura Trends: evento entrega notebooks a 8 comunidades indígenas do CE

Ação foi realizada pelo Grupo de Comunicação O POVO em parceria com a Secretaria dos Povos Indígenas do estado do Ceará

O ato foi alinhado à causa ESG do evento, explica Nazareno Albuquerque, coordenador-geral do Futura Trends e comentarista econômico da rádio O POVO CBN.

A ação foi realizada nesta quinta-feira, 5, na 14ª edição do evento, que teve como tema central a “Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva: Tecnologias, Talentos e Processos Necessários às Organizações de Sucesso”, no Teatro RioMar Fortaleza.

O Futura Trends , seminário de formação executiva do Nordeste organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO , realizou a entrega de notebooks para oito comunidades indígenas no Ceará.

A ideia surgiu quando a organização do seminário pensou em favorecer uma comunidade carente na área da ciência e tecnologia, mais especificamente para inclusão digital.

“Então a ação foi feita com a Secretaria dos Povos Indígenas do estado do Ceará, nós fizemos uma entrevista com a Cacika Juliana Alves, perguntando qual a força dessa atitude para as comunidades e ela falou que era ‘como cair do céu’, porque esses povos e essas tribos não têm computador. Então ela distribuiu entre oito povos indígenas aqui do Ceará”, detalha.

A doação dos dispositivos foi realizada pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), pelo Instituto Christus, pelo Sindilojas e pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc).