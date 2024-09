Futura Trends 2024 debate transformação digital, liderança e inovação disruptiva

O evento traz a Fortaleza nomes reconhecidos especialistas em inteligência artificial , ESG e inovação no mundo dos negócios, com relevantes palestrantes e pensadores da atualidade.

O Futura Trends , um dos mais aguardados seminários de formação executiva do Nordeste , será realizado nesta quinta-feira, 5, no Teatro RioMar Fortaleza.

Além da participação presencial, o evento será transmitido simultaneamente pelas redes sociais do O POVO , com uma tarde inteira de conhecimento, com debates e palestras sobre as mais recentes ferramentas tecnológicas que moldam o presente e o futuro das organizações.

Outro destaque do evento é a palestra sobre “Transformação Digital em Cenário ESG”, com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, que discutirá inovações disruptivas, como cidades inteligentes, drones, e carros voadores.

13h40min – Futuro Solidário - Ação ESG do Futura Trends e empresas para inclusão digital de povos indígenas do Ceará

Com Martha Gabriel - Autora de best sellers como “Você, Eu e os Robôs: como se transformar no profissional digital do futuro” e “Marketing na Era Digital”. Futurista pelo IFTF, engenheira (Unicamp) e pós-graduada em Marketing e Design.

Moderadores: W. Gabriel - Consultor para Negócios Inovadores com Inteligência Artificial e Growth: Negócios de Alto Impacto, Franquias, Omnichannel e Mídias Online. É doutorando em EduTech, mestre em Administração e especialista em Neuroeducação e Digital Techs.

Melissa Soares Medeiros - Médica infectologista, coordenadora da Telessaúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e professora do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unichristus.

15h – Palestra: “Polarização social e política; ameaças da inteligência artificial e redes sociais às democracias”

Com Pablo Ortellado - Doutor em Filosofia, professor de Gestão de Políticas Públicas na USP e colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN.

Moderadores: Osmar de Sá Ponte - Doutor em Sociologia (UFC) com especialização em Filosofia, Economia Política e Pensamento Contemporâneo (Uece).

Martonio Mont'Alverne Barreto Lima - Pós-doutor em Direito (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), professor-titular da Unifor e procurador do Município de Fortaleza.

16h – Intervalo e lançamento BYD

16h30min – Palestra: “Transformação digital em cenário ESG; Inovação disruptiva; Cidades inteligentes; Drones e carros voadores; Desafios China e Brasil”

Com Alexandre Baldy - Vice-presidente sênior da BYD no Brasil. Foi secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, deputado federal, ministro das Cidades e secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo.

Moderadores: Jocélio Leal - Jornalista com experiência em Redação - rádio, jornal, TV e web. Atualmente, é diretor da rádio O POVO CBN Fortaleza e O POVO CBN Cariri. É âncora na CBN de Fortaleza, colunista no O POVO e editor-geral do Anuário do Ceará.

Wally Menezes - Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). É professor do Departamento de Telemática e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET), ambos do IFCE.

17h30min – Análise: Inteligência artificial generativa e as ameaças ao ambiente cibernético.

Com Renato Marinho - Head of Accenture Cyber Labs Brasil. Diretor de Pesquisa e Inovação em Cibersegurança para a Accenture LATAM e Incident Handler do Sans Internet Storm Center.

Moderador: Hamilton Nogueira - Jornalista, pedagogo, ex-analista de Sistemas e mestre em Ciência Política com trabalho em Desinformação. É colunista da área de Tecnologia do O POVO e Rádio O POVO CBN.

18h30min – Encerramento

